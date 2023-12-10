مسن يطلب الإسعاف لمساعدته في الإدلاء بصوته في الانتخابات بالبحر الأحمر

لم يقف المرض والتقدم في السن عائقًا أمام إصرار المواطن عبد الرحيم جمعة، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، فقد اتصل بمرفق إسعاف رأس غارب في المدينة التي يقطنها شمال محافظة البحر الأحمر، لنقله إلى لجنته الانتخابية.

مسن يتحدى المرض للإدلاء بصوته في الانتخابات

تلقت غرفة عمليات مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر طلبًا من المواطن عبد الرحيم جمعة لنقله بسيارة إسعاف من منطقة العبور، للإدلاء بصوته الانتخابي بلجنة المعهد الأزهري، لحرصه على ممارسة حقه الدستوري في المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

وبالتنسيق مع مرفق إسعاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور شادي باسم، جرى الدفع بسيارة إسعاف لتلبية رغبة المواطن، ونقله من منزله بمنطقة العبور إلى لجنة المعهد الأزهري؛ للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، أشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية؛ لمتابعة العملية الانتخابية، بالتنسيق مع المدن والمديريات.