محمود مسلم: إقبال المصريين على انتخابات الرئاسة تعبير عن شعورهم بالمسؤولية تجاه التحديات

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنَّ الانتخابات الرئاسية تشهد إقبالًا كبيرًا من الناخبين، وذلك نتيجة لشعورهم بالمسؤولية تجاه التحديات التي تواجه مصر، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وأضاف مسلم، خلال حديثه مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة قناة «ten»، أنَّ الحرب على غزة كان لها تأثير كبير على الانتخابات، إذ أشعرت المواطنين بالخطر، وجعلتهم يقدرون قيمة الاستقرار والأمان، ومدى أهمية وجود قيادة قوية قادرة على حماية البلاد.

الانتخابات الحالية تكاد تكون انتخابات حزبية

وأشار مسلم إلى أنَّ وجود 3 مرشحين بالانتخابات الرئاسية من أحزاب لها تمثيل قوي بمجلس النواب، جعل الانتخابات تكاد تكون انتخابات حزبية، وهو أمر إيجابي يعكس مشاركة الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية.

المشروعات القومية إضافة لرصيد مصر

وشدد رئيس مجلس إدارة الوطن، على أنَّ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة لرصيد مصر، حيث توفر فرص عمل كبيرة، وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكّدًا أنَّ مصر لديها بنية تحتية مؤهلة للاستثمارات، فضلًا عن الاكتفاء الذاتي الذي حققته من السلع والخامات، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري.