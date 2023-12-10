عضو «خارجية النواب»: الإقبال على المشاركة في انتخابات الرئاسة أبهر الجميع

شاركت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في انتخابات الرئاسة 2024، معربة عن سعادتها بنسبة الإقبال في اليوم الأول من عملية التصويت التي شارك فيها الشباب والمرأة بجانب جميع فئات المجتمع الأخرى.

ووصفت «الجمال» في بيان، نسبة الإقبال في اليوم الأول بـ«المفاجأة» مضيفة أن نسبة المشاركة أبهرت الجميع سواء في الداخل أو الخارج، كما أن نسبة المشاركة المرتفعة من الناخبين تعطي رسائل للخارج بأن الشعب المصري يقف على قلب رجل واحد.

استكمال مسيرة التصويت خلال الأيام المقبلة

ودعت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جميع المصريين استكمال مسيرة التصويت خلال الأيام المقبلة وعدم الاكتفاء بالمشاركة بنسبة مرتفعة في اليوم الأول، موضحة أن نسبة الإقبال على التصويت فى انتخابات الرئاسة تعكس وعي الشعب المصري بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية.