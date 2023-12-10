شباب الكشافة يساعدون كبار السن في التصويت بلجان جنوب سيناء

قال «محمد فتحي» وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب بجنوب سيناء، اليوم الأحد: «توافد شباب مراكز التنمية الشبابية على المقار الانتخابية طوال اليوم للمشاركة التطوعية، بمشاركة شباب وفتيات تابعين لأندية التطوع والكشافة لمساعدة كبار السن وذوي الهمم للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي.

اللجان الانتخابية

و أشار «فتحي» إلى أن اللجان الانتخابية بدوائر المحافظة فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول، وسط توافد كبير للناخبين من البدو والمواطنين والمغتربين الوافدين لمدن المحافظة.

غرفة العمليات المركزية

كما أشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب والرياضة تتابع العناصر التطوعية من الشباب، وتشيد بما قاموا به على مدار اليوم الأول للانتخابات الرئاسية وتوجه بدوام المساعدة حتى انتهاء أيام الانتخابات.