عضو هيئة مكتب «حملة السيسي»: الشعب المصري أبهر العالم بولائه للوطن

قال النائب عصام هلال عضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الشعب المصري أبهر العالم بولائه للوطن في هذه المرحلة الحساسة، مشيرًا إلى ضرورة المشاركة بالانتخابات.

اصطفاف المواطنين أمام صناديق الأقتراع

وأضاف«هلال» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج«الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة»، أننا قد شهدنا مشاهد رائعة لانتظار المواطنين أمام صناديق الاقتراع قبل انطلاق العملية الانتخابية، مشيدًا بدور المرأة والشباب وجميع فئات الشعب في التعبير عن إرادتهم السياسية.

وتابع: لم نلاحظ أي تجاوزات من قبل المواطنين أو الحملات الانتخابية أو أي معوقات أثناء العملية الانتخابية، ويوجد تعاون من الهيئة الوطنية والقضاة؛ لأننا نشهد الآن حدثًا تاريخيًا لا مثيل له.