متحدث حملة حازم عمر: الإقبال فى اليوم الأول لانتخابات الرئاسة جيد للغاية

قال الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الإقبال في اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 كان جيدا للغاية وغير متوقع.

المرأة تتصدر صفوف الانتخابات

وأضاف المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر ، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أنه كان هناك مشاركة قوية في الانتخابات الرئاسية سواء رجال أو شباب أو سيدات أو ذوي الاحتياجات الخاصة وكان يتقدم الصفوف الانتخابية المرأة والشباب.

وتابع، أن الإقبال لو استمر ستكون نسبة الحضور في الانتخابات غير مسبوقة، ولم يكن هناك أحداث تؤثر على العملية الانتخابية.