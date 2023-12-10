عضو «رجال الأعمال المصريين»: الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم عن حضارة مصر

أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والسياسي بمنشية ناصر والجمالية بحالة الحراك السياسي الجارية حاليا بمختلف الأحزاب والتيارات السياسية وفي جميع فئات المجتمع المصري مما يؤكد مدى الديمقراطية التي نعيشها وحب وطنا مصر والخوف عليه ورغبتها في استقرار البلد.

وأكد «داكر» في بيان له، أن ما يحدث على أرض مصر من حراك سياسي وديمقراطي والمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية 2024 هو بمثابة رسالة للعالم كله معبرة عن حضارة وعظمة مصر وشعبها.

المشاركة في الانتخابات

وتابع، أن جميع الكوادر الحزبية بمختلف أنشطتها وتخصصاتها وأماكن تواجدها تعمل على هدف واحد وهو أهمية المشاركة والنزول للانتخابات والادلاء بأصواتنا ودعوة الجميع للانتخابات ودعا جميع الكوادر التنظيمية بالاحزاب بدعوة ممثليه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية.

ودعا جموع المصريين بمختلف طوائفهم للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي والدستوري باختيار رئيس لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسة جديدة .