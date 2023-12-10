أحمد موسى: «مشاهد الانتخابات الرئاسية مبهرة ولفّت الكرة الأرضية» (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مشاهد الانتخابات الرئاسية لفت الكرة الأرضية بعدما قالوا محدش هينزل ينتخب لأن النتائج محسومة مسبقا، موضحا أن صور اليوم أكبر رد على المشككين.

زحام شديد في لجان كثيرة

وتابع خلال تقديم تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك زحاماً شديداً في لجان كثيرة قبيل الموعد الرسمي لغلق باب اللجان، وقد تشهد مدها لوقت إضافي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: التحية للقضاة الأجلاء المشرفين على انتخابات الرئاسة 2024، مشيدا بالشباب العظيم الذين توافدوا للجان للإدلاء بصوتهم والفئات كلها.

وأشاد أحمد موسى، بالشباب في لجنة المغتربين عند البوابة الثالثة بمدينة الإنتاج الإعلامي، موضحا أنه شكرهم جميعا والتقطوا معه الصور التذكارية وكان يريد أن يسلم عليهم جميعا ويلتقط معهم الصور.

وقال: شوفوا دمياط وأهلها، طيب شوفوا أولادنا وشبابنا وأساتذنا بجامعة سوهاج، طيب هذا الصف الذي لا ينتهي بالسخنة، ولا هناك في البدرشين وحلوان وأهل المعصرة.

الناس بالآلاف أمام اللجان

وأردف: والله ما في واحد توقع كل هذه الكثافة على اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول، قائلا: الناس بالآلاف أمام اللجان.

وواصل الإعلامي أحمد موسى: الانتخابات في الفيوم ما شاء الله، والإسكندرية الله أكبر والعاصمة حاجة ولا أروع، يااه على جمال المعصرة وأهلها والشباب والمرأة المعادلة الأهم والرقم الأصعب وأثبتوا وعيهم من أجل وطنهم العظيم.