نواب طما ينظمون مسيرة حاشدة للمشاركة بالانتخابات: مسؤولية وواجب وطني 

نظم نواب دائرة طما بمحافظة سوهاج، وعلى رأسهم النائب أحمد جلال أبو الدهب، والنائب مجدي القاضي، مسيرة حاشدة لدعوة المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشارك في المسيرة آلاف المواطنين من مختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة، وذلك دعماً للمشاركة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وشدد النائب أحمد جلال أبو الدهب، على أهمية وضرورة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، موضحاً أن ذلك يعتبر واجبا وطنيا وحقا دستوريا، ومسؤولية يجب أن يكون الجميع على قدرها.

التصويت في الانتخابات

وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، وفريد زهران، رمز الشمس، وعبدالسند يمامة، رمز النخلة، وحازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.