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انتخابات المصريين بالداخل

محافظ الإسكندرية: 77 سيارة إسعاف لمتابعة حالات الطوارئ خلال عملية التصويت

كتب:

هاجر عمر
06:48 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن جميع لجان محافظة الإسكندرية، شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين، مشيدا بدور الأمن في الانتخابات الرئاسية 2024، بداية من حماية وتأمين العملية الانتخابية بالكامل، سواء اللجان أو الصناديق الانتخابية والقائمون على العملية الانتخابية، إضافة إلى عمل كل الأجهزة التنفيذية على مدار الساعة خلال الـ3 أيام.

وكشف خلال حوار على شاشة قناة النيل للأخبار، عن أن مديرية الصحة والمستشفيات مجهزة ومخصصة لاستقبال أي حالات طوارئ، إضافة لتخصيص 9 مستشفيات لمتابعة العملية الانتخابية، لمتابعة حالات الطوارئ، 77 سيارة إسعاف تتمركز في 55 موقعا لتغطية كل أرجاء محافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، جهزت كل اللجان الانتخابية الموجودة بالمدارس، إضافة إلى تدبير كل وسائل الراحة للقائمين عل العملية الانتخابية.

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