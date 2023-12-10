الأبناء يتصدرون مشاهد الانتخابات الرئاسية صحبة ذويهم في كفر الشيخ

شهدت آخر ساعة في عمليات التصويت ضمن سباق الانتخابات الرئاسية 2024، اصطحاب عدد كبير من الآباء أبنائهم، وكذلك أحفادهم إلى اللجان: «نزرع فيهم الوطنية».

المرأة تتصدر المشهد قبل الغلق في كفر الشيخ

بينما تصدرت المرأة مشاهد التصويت في عدد كبير من لجان محافظة كفر الشيخ، حيث شاركت بقوة وظهرت تقف في الطوابير للإدلاء بصوتها في الانتخابات.

الناخبين من لهم حق التصويت بالانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان صحفي، أعلن أن إجمالي من لهم حق التصويت والاقتراع، بلغ نحو مليونين و 339 ألفا و 800 ناخب وناخبة، موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مقرات انتخابية بإجمالي 524 لجنة فرعية، كما جرى تخصيص عدد 5 لجان فرعية، بهدف التصويت للوافدين من خارج محافظة كفر الشيخ.