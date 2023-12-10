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انتخابات المصريين بالداخل

استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالمقطم قبل دقائق من إغلاقها

كتب:

حسن عثمان
09:26 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية

استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية

لا زال التوافد مستمرا قبل دقائق من غلق اللجان بمنطقة المقطم، إذ شهدت اللجان 17و 18و19 بمدرسة الشهيد لواء طيار خضر عبدالله الرسمية للغات توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

المشاركة في انتخابات الرئاسة

محمد الوجداني، وزوجته حرصا على التواجد في هذا التوقيت، وذلك بعد أن انتهيا من أشغالهما وفقا لما قالاه لـ« الوطن»، مؤكدين على المشاركة الانتخابية بأنها واجب وطني على الجميع.

التصويت في الانتخابات الرئاسية

وتابع أن مصر تشهد حاليا تحديات كبيرة، ويجب على الجميع التكالف لمواجهة هذه التحديات من خلال النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأكد أنه حث جيرانه على النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه على مدار اليوم كان يقوم بتوصيل جيرانه بشارع الوجداني للمقار الانتخابية الخاصة بهم.

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