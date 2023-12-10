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انتخابات المصريين بالداخل

محافظ القليوبية يدعو الناخبين لمواصلة الإقبال على التصويت في الانتخابات

في ختام اليوم الأول للانتخابات

كتب:

حسن صالح
09:21 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
أمام لجان القليوبية

أمام لجان القليوبية

دعا اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الناخبين من أبناء المحافظة، بممارسة حقهم الدستوري والنزول للمشاركة الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي، والتصويت في انتخابات الرئاسة 2024، ومواصلة الإقبال في الأيّام المقبلة، كما حدث باليوم الأول للانتخابات.

جاء ذلك، خلال جولة المحافظ الميدانية في الفترة المسائية؛ لتفقد سير الانتخابات الرئاسية 2024، مع غلق باب التصويت اليوم الأحد. 

محافظ القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة قليوب 

شملت جولة المحافظ، المرور على اللجان بمدينة قليوب حيث تفقد لجان مدرسة عزيز المصري ومدرسة سعد الدين الشاذلي، وفي حي غرب شبرا الخيمة تفقد لجان بمدرسة دمنهور شبرا، لجنة الوافدين بمحطه سكة حديد شبرا، وفي حي شرق شبرا الخيمة تفقد اللجان الانتخابية بمدرسة محمد العشري ولجنة الوافدين بشركات البترول.  

مبادرة 100 مليون صحة في القليوبية

وتفقد المحافظ مبادرة «100 مليون صحة»، للكشف على المواطنين مجانا، عقب الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسية.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم باليوم الانتخابي الأول، والخدمات الطبية والكشف عن الأمراض المزمنة ضمن فعاليات المبادرة.

واطمأن المحافظ على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان، مع توفير كافة سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وخاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسيدات والشباب، مناشدا على جميع الناخبين بممارسة حقهم الدستوري والنزول للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي، ومواصلة هذه المشاهد التاريخية من الإقبال على اللجان.

شدد «الهجان» على جميع الجهات المعنية بضرورة تذليل أي معوقات والمتابعة المستمرة لضمان انتظام الانتخابات على مدار الساعة، وخروجها بالمظهر المشرف الذى يليق بمصرنا الحبيبة.

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