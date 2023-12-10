ناخبة من ذوي الهمم تروي تجربتها مع إنسانية رئيس لجنة: طلعلي برة عشان أنتخب

روت ناخبة من ذوي الاحتياجات الخاصة تجربتها في التصويت خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، ففي لقطة إنسانية وافق المستشار حازم جيرة رئيس اللجنة الفرعية رقم 41 بالمقر الانتخابي بمدرسة الصفا والمروة بمنطقة الطوابق فيصل، على الخروج خارج المقر لإتاحة الفرصة لها للإدلاء بصوتها وهي تستقل سيارتها، وذلك قبل 10 دقائق من غلق باب التصويت في اليوم الاول للانتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت الناخبة هناء سرور أنها تعمل محامية، بالنقض وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، أن أحد أقاربها صعد لمقر اللجنة الانتخابية رقم 41 بمدرسة الصفا والمروة الإعدادية التي يحق لها التصويت بها، لعدم قدرتها على النزول من السيارة، والصعود إلى الدور الثاني مقر اللجنة، موجهة الشكر للمستشار حازم رئيس اللجنة، لموقفه الانساني وتفهمه ومراعاته ظروف حالاتها الصحية.

وأضافت لـ«الوطن» أنها حرصت على الحضور للإدلاء بصوتها رغم ظروفها الصحية الصعبة، لأنها اعتبرت صوتها أمانة ولابد أن يذهب لصاحبه الذي يستحقه،.

وأغلقت جميع مقار اللجان الانتخابية بمنطقة فيصل والهرم والعمرانية وعددها 32 مقرا انتخابيا باب التصويت لليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة التاسعة مساء.