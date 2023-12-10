تفاصيل نشاط المرشح عبدالسند يمامة مع بدء انتخابات الرئاسة بالداخل

وسط إشادة بإقبال المواطنين، وثناء على تنظيم العملية الانتخابية، وسيرها بيسر وسهولة، اختتمت حملة المرشح في الانتخابات الرئاسية 2024، الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، اليوم الأول للتصويت في انتخابات الداخل التي تجرى على مدى 3 أيام.

نشاط المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة

وشهد اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية نشاطا مكثفا للمرشح الرئاسي الذي توجه في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية للإدلاء بصوته في المقر الانتخابي الخاص به في مدرسة بدر بمنطقة الدقي.

وحرص أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح على الإدلاء بأصواتهم في مقارهم الانتخابية المختلفة على مستوى الجمهورية، وأصدرت الحملة الرسمية للمرشح، بيانا قالت فيه إن حزب الوفد والحملة تابعا باهتمام بالغ سير العملية الانتخابية في يومها الأول، مؤكدة أن الانتخابات في يومها الأول ظهرت بشكل مرضٍ في ظل الإشراف القضائي من الهيئة الوطنية للانتخابات وتأمين القوات المسلحة والشرطة المصرية.

الإقبال في اليوم الأول يعطي مؤشرا على إدراك المصريين لأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي

وأوضحت الحملة، أن الإقبال في اليوم الأول يعطي مؤشرا على إدراك المصريين لأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي، وأن الديمقراطية تعني المشاركة وأن التغيير وتداول السلطة طريقه الوحيد هو صناديق الاقتراع.

يمامة: الانتخابات شهدت إقبالا مبشرا

واختتم المرشح الرئاسي نشاطه في اليوم الأول للانتخابات بتفقد عدد من اللجان الانتخابية بمنطقتي الدقي والعجوزة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، حيث أكد في تصريحات تليفزيونية أن الانتخابات الرئاسية 2024 تشهد إقبالاً مبشرا بالنسبة للناخبين للإدلاء بأصواتهم، وأن العملية التنظيمية جيدة ولا توجد معوقات، واستغرق التصويت معه ثواني معدودة، والعملية جيدة، مشيرا إلى أن الإقبال على الانتخابات شهد تنوعا، حيث كان للسيدات دور كبير وحازت مساحة كبيرة، بجانب الرجال والشباب.