محافظ القليوبية: غلق لجان الانتخابات الرئاسية بنهاية أول أيام التصويت

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، 10 ديسمبر، تم الانتهاء من عملية التصويت في اليوم الأول، وغلق صناديق الاقتراع، بعد انتهاء اليوم الأول من الانتخابات بجميع اللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، والمقرر لها 10، 11 ، 12 ديسمبر الجاري.

مضيفاً أن العملية الانتخابية مستقرة، ولا يوجد مشاكل أو معوقات، وتتم في أجواء هادئة وبمنتهى النزاهة والشفافية، على أن تفتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة من صباح غداً الاثنين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

غلق صناديق الاقتراع

وتابع محافظ القليوبية عملية غلق صناديق الاقتراع من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، ومركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، والتي تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم

ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024

كان ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 قد انطلق اليوم بلجان مدن ومراكز محافظة القليوبية في الانتخابات المقرر استمرارها لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، حيث جرى تجهيز 365 مركزا انتخابيا و 16 لجنة عامة و 484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين تستقبل الكتلة التصويتية للمحافظة والتي تبلغ حوالي 3 ملايين و 512 ألفا و 682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.