مسيرة لأئمة «أوقاف القليوبية» للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

شارك المئات من الأئمة، بمديرية الأوقاف بالقليوبية، في مسيرة حاشدة انتهت بالذهاب إلى لجان الاقتراع، بكافة المراكز للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

يذكر أن محافظة القليوبية، أعلنت تجهيز 365 مركزًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبًا وناخبة على مستوى المحافظة؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة لليوم الأول من الانتخابات، التي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، وممثلين من مديرية أمن القليوبية والمديريات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.