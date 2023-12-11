حملة المرشح عبدالفتاح السيسي: إقبال غير مسبوق من الشباب في الانتخابات الرئاسية

قال النائب عماد خليل، عضو حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن المشهد الانتخابي بمثابة لقطات مضيئة في الداخل، كما وُصِفَت في خارج مصر، إذ شهدت الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالاً غير مسبوق من السيدات والشباب وكل جموع الناخبين، وتميزت في المحافظات الحدودية ولا سيما شمال سيناء ومطروح وأسوان والنوبة وحلايب وشلاتين وبئر العبد والعريش.

إقبال كثيف من الناخبين

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الانتخابات الرئاسية شهدت أعداداً كثيفة وإقبالاً كبيراً بداخل 11 ألفاً و600 لجنة في 9376 مركزاً انتخابياً، كما أن الانتخابات شهدت حرية من متابعة منظمات المجتمع المدني والصحافة ووسائل الإعلام ولا سيما في جولات الوفود الأجنبية في العريش وشمال سيناء وكل ربوع الجمهورية.

ولفت إلى أن الانتخابات شهدت إقبالاً كثيفا من رجال الدين المسيحي والإسلامي، وتميزت أيضا بالمشاركة الشبابية، وهناك أكثر من مسيرة من الجامعات المصرية التي خرج منها الشباب يدعو للمشاركة.

مشهد حضاري وديمقراطي

وأوضح أنه لُوحِظ مشهد حضاري وديمقراطي راق بمشاركة الأربع حملات رئاسية والمرشحين على رأسهم المرشح عبدالفتاح السيسي، موجها الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نقل الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم لكل المصريين والعالم.