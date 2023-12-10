«الوطنية»: دفعنا بقضاة احتياطيين لمواجهة الطوابير

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام سير عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية فى كل لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية. وذكرت، فى بيان أمس، أنها رصدت من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية، وجود إقبال كثيف وغير مسبوق من الناخبين فى المحافظات؛ لذلك سارعت بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ لتسريع وتيرة التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام اللجان.

الهيئة: المواطنون أظهروا وعياً عميقاً بأهمية المشاركة الإيجابية الفاعلة فى الاستحقاق الانتخابى

وأعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها لأبناء الوطن، الذين أظهروا وعياً عميقاً بأهمية المشاركة الإيجابية الفاعلة فى الاستحقاق الانتخابى، والتمسك بإعمال حقوقهم الدستورية والقانونية.

ونعت الهيئة الوطنية للانتخابات عزيزة توفيق محمود على رجب، التى وافتها المنية عن عمر 63 عاماً أثناء وجودها للإدلاء بصوتها الانتخابى أمام إحدى لجان الاقتراع بدائرة قسم ثالث مدينة نصر بالقاهرة، وصابر توفيق صابر يوسف، الذى وافته المنية عن عمر 55 عاماً خلال قيامه بالإدلاء بصوته أمام إحدى لجان الاقتراع بمدينة نبروه فى محافظة الدقهلية.

وأعرب مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز التنفيذى، عن خالص العزاء لأسرتى المواطنين المذكورين، اللذين توفيا أثناء مشاركتهما فى الاستحقاق الانتخابى.

فى سياق متصل، أكد المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، رصد غرفة العمليات كثافة إقبال المواطنين على لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية منذ الساعات الأولى للتصويت، مشيراً إلى أن جميع مراكز الاقتراع واللجان الفرعية للانتخابات انتظمت فى العمل واستقبلت الناخبين.

وقال «بندارى»، فى مؤتمر صحفى، أمس، إن غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات أجرت اتصالاً عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان العامة بالمحافظات، الذين يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، للمتابعة اللحظية لانتظام عمل اللجان العامة والفرعية فى عملها باستقبال الناخبين، وانتظام سير عملية التصويت.

وأكد رؤساء اللجان أن 11 ألفاً و631 لجنة اقتراع فرعية انتظم العمل بها بشكل كامل، ولم يتأخر سوى 376 لجنة فرعية لمدة دقائق، وكان آخر لجنة على مستوى الجمهورية تفتح باب التصويت فى منطقة العياط بمحافظة الجيزة وهى اللجنة رقم 44 بسبب الموقع الجغرافى، مضيفاً أن لجان الوافدين والمغتربين بالمحافظات شهدت إقبالاً كثيفاً هو الأكبر منذ اللحظة الأولى لفتح باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

ووجه «بندارى» جميع القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية 2024 بضرورة التعاون مع كل من يحمل التصاريح الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء كانت تصاريح متابعة إعلامية وصحفية، أو ممثلى منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، لتيسير مهام عملهم وفق الضوابط التى أعلنتها الهيئة.

وشهدت المراكز الانتخابية واللجان الفرعية إقبالاً كبيراً منذ انطلاق عملية التصويت فى التاسعة صباحاً، واصطف المواطنون أمام مراكز الاقتراع للمبادرة بالتصويت فى لحظاته الأولى بجميع المحافظات وسط متابعة من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

واستهل القضاة المشرفون على الانتخابات اليوم الأول للعملية الانتخابية بقيامهم وأمناء وأعضاء اللجان الفرعية بالإدلاء بأصواتهم، وإثبات ذلك فى كشف خاص يفيد تصويتهم، وذلك بخلاف كشف الناخبين المقيدين باللجنة الذين لهم حق التصويت بها.

ويبلغ تعداد من يحق لهم التصويت فى الانتخابات نحو 67 مليون ناخب، بحسب قاعدة بيانات الناخبين، وذلك فى العملية الانتخابية التى ستُجرى تحت إشراف قضائى من خلال نحو 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 11 ألفاً و631 لجنة اقتراع فرعية تقع بداخل 9376 مركزاً انتخابياً تخضع لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات. ويعاون القضاة المشرفين على العملية الانتخابية نحو 60 ألف موظف فى اللجان الفرعية والعامة ولجان الحفظ والمتابعة.

فى سياق منفصل، أكدت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية انتظام التصويت فى جميع اللجان الفرعية فى التوقيتات المحددة وسط إقبال كثيف من المواطنين وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى الدقائق الأولى من بدء أعمال التصويت. ورصدت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية تأميناً كاملاً لمقرات اللجان الانتخابية والمحاور والطرق المؤدية لها وتأمين الناخبين وتسهيل حركتهم وتأميناً كاملاً لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وأكدت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات المباشر مع جميع أعضاء الهيئات القضائية وتوفيرها جميع الوسائل والسبل التى تمكن أعضاء الهيئات القضائية من مباشرة واجبهم الوطنى على أكمل وجه، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع مؤسسات الدولة تدير العملية الانتخابية وفق أعلى معدلات الشفافية والنزاهة الدولية لتكون الانتخابات الرئاسية معبرة عن الإرادة الوطنية.