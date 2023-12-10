«إبراهيم» من ذوي الهمم: «لازم نقف في ضهر بلدنا»

ابتسامة رضا وحب ظهرت على وجه الرجل الستينى إبراهيم رضوان، ابن العزبة البحرية بحلوان، أثناء وجوده ضمن صفوف الناخبين داخل لجنة الشهيد صابر أبوناب بحلوان، للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية.

مشقة كبيرة تكبّدها «إبراهيم»، صاحب الـ63 عاماً، من أجل المشاركة فى الانتخابات؛ بسبب ظروفه الصحية، لأنّه من ذوى الهمم ويعانى من شلل أطفال و3 جلطات فى الدماغ: «دى مصر، ولازم كلنا نقف فى ضهرها ونشارك فى الانتخابات»، جملة عفوية قالها الرجل الستينى وهو يقف مستنداً على عكازيه، رغم أنه اعتاد على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية دائماً، ليدلى بصوته بغض النظر عن ظروفه الصحية.

ورغم جلوسه على كرسى متحرك، لأنه لا يقوى على الحركة، كان الرجل الستينى موجوداً بين صفوف الناخبين قبل فتح لجان الاقتراع أمام المواطنين، وكانت له الأولوية فى دخول اللجنة للإدلاء بصوته بفضل مساعدات الشباب والمتطوعين الذين حرصوا على دخول كبار السن أولاً.

وتابع: «أنا كنت واقف من بدرى قدام اللجنة، ولما التصويت بدأ أفسح الشباب المجال لكبار السن علشان يدخلوا الأول ومايقفوش ينتظروا كتير قدام اللجان».

وبعد الإدلاء بصوته، حرص «إبراهيم» على توجيه رسالة إلى جميع المصريين، دعاهم من خلالها إلى المشاركة فى الانتخابات. وأضاف: «انزل وشارك ماتكسلش، دى بلدنا ولازم نبقى قد المسئولية».