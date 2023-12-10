تعرف على نشاط حملة المرشح حازم عمر في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

شهد اليوم الأول من عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 إقبالا كبيرا للمواطنين على صناديق الاقتراع منذ بداية اليوم والذي لازمه تحركات مكثفة من قبل المرشحين الرئاسيين.

واستهل المرشح الرئاسي حازم عمر بداية اليوم الانتخابي بالإدلاء بصوته بمقر لجنته الانتخابية سيزى نبراوي بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة والتي أعقبها جولة انتخابية لمقرات اللجان بعدد من المحافظات المختلفة.

جولة انتخابية موسعة

وقام المرشح الرئاسي حازم عمر بجولة انتخابية موسعة شملت محافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وانتظام الحراك الانتخابي.

كما قام أعضاء الحملة بكافة محافظات الجمهورية بالإقدام على مقار لجانهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحهم معربين عن خالص أمنياتهم لهم بالنجاح والتوفيق.

إقبال كبير من قبل الناخبين

وفي سياق متصل، قال زاهر الشقنقيري المتحدث باسم الحملة إن اليوم الأول للعملية الانتخابية شهد إقبالا جيدا من قبل الناخبين على صناديق الاقتراع بمختلف لجان الجمهورية.

وأضاف الشقنقيري خلال تصريحاته لـ«لوطن»: كما أننا عمدنا خلال الفترة الماضية على تشكيل غرف عمليات بكافة مقاراتنا بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة سير العملية الإنتخابية والوقوف على مسافات قريبة لعملية التصويت ولم نرصد أي مخالفات أو نتلقَ أي ملاحظات.

وكانت فترة التصويت المحددة لليوم الأول قد انتهت منذ قليل على أن تستكمل في التاسعة من صباح غد الاثنين الذي يعد ثاني أيام الانتخابات الرئاسية المقرر أن تنتهي مساء الثلاثاء المقبل.