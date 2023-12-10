حملة المرشح حازم عمر: لم نرصد أي مخالفات في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024 جيداً جدا، واليوم الأول شهد تميزا، وكان هناك حضور من الفئات كلها سواء كبار السن أو المرأة أو الرجال أو الشباب أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

الحملة لم ترصد أي مخالفات

وأضاف «الشقنقيري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحملة لم ترصد أي مخالفات أو خروقات تمثل عملاً ومنهجاً لإعاقة العملية الانتخابية أو التأثير فيها.

اليوم الأول للانتخابات مر بسلام

وأكد أن اليوم الأول للانتخابات مر بسلام، متمنيا أن يستمر على ذلك خلال اليومين المقبلين، خاصة أن الكتلة التصويتية كبيرة ومن الطبيعي أن تكون هناك حوادث فردية مثل مشادة مواطن مع آخر أو حمل مواطن صورة أحد المرشحين، وهذه الحوادث لا تؤثر في العملية الانتخابية فهي حوادث فردية غير ممنهجة.