أماكن 1160 وحدة اسكان اجتماعي متاح التقديم عليها.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أماكن 1160 وحدة اسكان اجتماعي متاح التقديم عليها، موضحة التفاصيل الكاملة الخاصة بالتقديم لهذه الوحدات، بحسب ما أعلن عنه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية.

1160 وحدة اسكان اجتماعي

في إطار الدور الخدمي لـ«الوطن»، ستوضح في التقرير التالي، أماكن 1160 وحدة إسكان اجتماعي متاح التقديم عليها، والتي تتراوح مساحتها 63 مترا مربعا و93 مترا مربعا، وهي وحدات سكنية كاملة التشطيب ووفق المواصفات والمعايير المُحددة في هذا الشأن.

أماكن 1160 وحدة اسكان اجتماعي هي بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الإسكان في تقرير سابق لها، وأوضحت في ذات التقرير، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني «online».

طريقة الحجز

وتسهيلاً على المواطنين راغبي الحجز في هذه الوحدات السكنية، أكدت وزارة الإسكان أن الحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط المخصص له من هنا.

أما عن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، فأكدت وزارة الإسكان، في تقريرها، أنه سيجرى إتاحتها على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 من شهر ديسمبر الجاري.