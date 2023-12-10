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انتخابات المصريين بالداخل

زوجان يلتقطان صورة مع «الحبر» بعد التصويت في الانتخابات: «بنعلّم أبناءنا المشاركة»

كتب:

سمر عبدالرحمن
11:14 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الزوجان

الزوجان

أمام مدرسة «أبوحمر» الإعدادية بمحافظة الغربية، حرصت راوية ياسين وزوجها على التقاط صورة سيلفى مع الحبر الفسفورى بعد الإدلاء بصوتيهما، وخلفهما لافتة كُتب عليها «علشانك يا مصر كلنا هنشارك»، مؤكدة أنهما وصلا إلى مقر اللجنة فى الصباح الباكر لممارسة حقهما الدستورى فى اختيار رئيس الجمهورية.

«بنوثق اللحظة الحلوة اللى بتدل على رسم مستقبل مصر، وعلشان ولادنا يبقوا عارفين إن ده واجبهم لازم يعملوه»، بهذه الكلمات عبرت «راوية» عن سعادتها، مؤكدة أنها حرصت وزوجها على ذلك كتوثيق للحظة، فضلاً عن تعليم أبنائهما المشاركة والانتماء للبلد: «بنقول لهم ده حق عليكم، ده بيدل على انتمائكم لبلدكم، كمان لازم يكونوا فخورين إننا بنشارك فى اختيار مستقبلهم».

ذكريات كثيرة لـ«راوية» وزوجها مع المشاركة فى الانتخابات، حيث يحرصان على الوجود والتصويت معاً: «شاركنا معاً قبل كده فى انتخابات كتيرة آخرها البرلمان وبعدين انتخابات الرئاسة 2018، علشان نكون نماذج إيجابية، وعلشان نقول بلدنا قوية بينا كلنا مش بشخص عن آخر، لازم الكل يشارك ويمارس حقه الدستورى».

رسالة وجهها الزوجان للشباب من أمام اللجنة مفادها أنه لا بد من المشاركة فى الانتخابات: «انزلوا وشاركوا علشان خاطر ولادكم ومستقبلكم، ارسموا مستقبل ولادكم بنفسكم، اختاروا صح علشان تشوفوا مشروعات تنموية زى اللى موجودة، وعلشان تحسين جودة الحياة لأولادكم، اعرفوا حقوقكم ومارسوها وكمان ده بيكون دليل على وعيكم اللى بنراهن عليه».

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