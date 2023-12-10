«الخضري» يصطحب حفيده للتصويت في الانتخابات: «جيل بيعلّم جيل»

حرص الجد أحمد الخضرى، البالغ من العمر 93 عاماً، على اصطحاب حفيده أثناء الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة، متوكئاً على عصاه، حاملاً علم مصر، قطع الرجل مسافة 3 كيلومترات من قريته إلى لجنته الانتخابية الكائنة بمدرسة «الجدية»، للتعليم الأساسى فى كفر الشيخ، حرصاً على أداء واجبه الوطنى، بينما ارتدى حفيده وشاحاً على شكل علم مصر.

«أشارك فى الانتخابات من وقت ما كان عمرى 25 سنة، حتى لو أنا تعبان بانزل علشان أختار وأعبر عن صوتى بحرية، مابافوتش ولا أى استحقاق، سواء رئاسى أو برلمانى، علشان مارجعش أقول أنا ماخترتش، وعلّمت أولادى كلهم المشاركة»، قالها أحمد الخضرى لـ«الوطن»، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى.

عاصر «الخضرى» الكثير من الحروب، وكان شاهداً على مسيرات التنمية أيضاً، لذلك فهو من الأجيال التى تعلمت الوطنية والانتماء: «إحنا شُفنا الحروب والدمار اللى شهدته البلد زمان، وشُفنا التنمية والخير اللى بتعيش فيه مصر دلوقتى، إحنا من الأجيال اللى عاصرت كل حاجة وحشة وحلوة، فاخترنا الحلو لأولادنا، علشان كده علمناهم مايفرطوش فى حقوقهم الدستورية».

لم تنتهِ رحلة «الخضرى» عند تعليم أبنائه وحثهم دائماً على المشاركة فى أى استحقاق دستورى، لكنه حرص على تعليم أحفاده المشاركة فى المستقبل.

ووجّه «الخضرى» رسالة إلى شباب مصر، قائلاً: «لازم تنزلوا وتشاركوا واختاروا فى سرية، أنا أخدت حفيدى معايا علشان أعلمه أول ما يطلّع بطاقة شخصية ينزل ويشارك فى أى انتخابات، يختار بنفسه اللى هيمثله».