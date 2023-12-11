توافد المواطنين على لجان الزيتون للتصويت في انتخابات الرئاسة

توافد عدد كبير من المواطنين أمام لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 بحي الزيتون، استعدادا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت عملية التوافد وجود عدد كبير من فئة الشباب، في انتظار فتح أبواب اللجان للدخول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة وفق الهيئة الوطنية للانتخابات، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي، رمز الشمس، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رمز السلم.