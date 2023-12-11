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انتخابات المصريين بالداخل

توافد المواطنين على لجان الزيتون للتصويت في انتخابات الرئاسة

كتب:

مارينا رؤوف
09:14 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
توافد كبير للمواطنين بحي الزيتون

توافد كبير للمواطنين بحي الزيتون

توافد عدد كبير من المواطنين أمام لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 بحي الزيتون، استعدادا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت عملية التوافد وجود عدد كبير من فئة الشباب، في انتظار فتح أبواب اللجان للدخول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة وفق الهيئة الوطنية للانتخابات، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي، رمز الشمس، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رمز السلم.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.