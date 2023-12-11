توافد المواطنين على لجنة مدارس النصر في 6 أكتوبر للتصويت بانتخابات الرئاسة

شهد محيط لجان مدارس النصر الرسمية للغات في شارع محمد فريد الحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين قبل فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الثاني من عملية الاقتراع، حيث شهدت اللجان وجود عدد كبير من قبل الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية.

وتستعد لجان الانتخابات بمدينة السادس من أكتوبر والأحياء التابعة لها، لفتح باب التصويت الساعة 9 صباحا وفق القواعد والضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات.

تيسير أداء حق الانتخاب بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة

وحرصًا من الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير أداء حق الانتخاب بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفرت في مراكز الاقتراع وسائل عديدة لمساعدتهم على اختلاف طبيعة الإعاقة، ومنها لجان في الدور الأرضي، وأولوية في التصويت، وملصقات لإرشاد ذوي الإعاقة السمعية، وبطاقات تصويت بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، أو طلب المساعدة من رئيس اللجنة للتصويت».