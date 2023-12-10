رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة انتخابية بالجيزة ينزل الشارع لمواطن من ذوي الاحتياجات لمساعدته على التصويت

كتب:

كريم روماني
09:36 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
رئيس لجنة انتخابية بالجيزة ينزل الشارع لمواطن حتى يدلي بصوته لظروفه

رئيس لجنة انتخابية بالجيزة ينزل الشارع لمواطن حتى يدلي بصوته لظروفه

تحت عنوان «الإنسانية في أبهى صورها»، نشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لرئيس لجنة انتخابية ينزل لمواطن يدلي بصوته في الشارع بلجنة مدرسة الأندلس لظروفه الخاصة.

معلمو الإدارات التعليمية بالجيزة يشاركون في انتخابات رئاسة الجمهورية

وحثت المديرية، المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية: «انزل شارك قول رأيك صوتك أمانة»، كما شارك جموع معلمي الإدارات التعليمية بالجيزة في انتخابات رئاسة الجمهورية باللجان وحقهم الدستوري بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

توفير سبل الراحة

وفي سياق متصل، وجَّه أشرف سلومة، مدير التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة توفير المناخ المناسب للناخبين والعمل على راحتهم بوضع مقاعد خارج اللجان للجلوس عليها وقت الانتظار للدخول للتصويت وكذلك توفير سبل الراحة للمستشارين ونظافة المكان والحمامات، كما وجه بضرورة إزالة أي وسائل ضوضاء خارج أسوار اللجان وذلك بالتعاون مع الحي.

اقرأ المزيد:

وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس «دفاع النواب» يحث المواطنين على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

حزب الوفد: الانتخابات الرئاسية ظهرت بشكل مرضٍ في يومها الأول

تزايد إقبال أهالي الجيزة على لجان الانتخابات قبل ساعة من غلق التصويت

محمد الباز عن الإقبال الكبير على لجان الانتخابات: الشعب المصري يستحق التهنئة
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.