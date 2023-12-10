رئيس لجنة انتخابية بالجيزة ينزل الشارع لمواطن من ذوي الاحتياجات لمساعدته على التصويت

تحت عنوان «الإنسانية في أبهى صورها»، نشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لرئيس لجنة انتخابية ينزل لمواطن يدلي بصوته في الشارع بلجنة مدرسة الأندلس لظروفه الخاصة.

معلمو الإدارات التعليمية بالجيزة يشاركون في انتخابات رئاسة الجمهورية

وحثت المديرية، المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية: «انزل شارك قول رأيك صوتك أمانة»، كما شارك جموع معلمي الإدارات التعليمية بالجيزة في انتخابات رئاسة الجمهورية باللجان وحقهم الدستوري بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

توفير سبل الراحة

وفي سياق متصل، وجَّه أشرف سلومة، مدير التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة توفير المناخ المناسب للناخبين والعمل على راحتهم بوضع مقاعد خارج اللجان للجلوس عليها وقت الانتظار للدخول للتصويت وكذلك توفير سبل الراحة للمستشارين ونظافة المكان والحمامات، كما وجه بضرورة إزالة أي وسائل ضوضاء خارج أسوار اللجان وذلك بالتعاون مع الحي.