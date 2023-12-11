مواطنو شبرا يتوافدون على لجان التصويت في ثاني أيام الانتخابات (صور)

توافد العشرات من المواطنين على اللجان الانتخابية بالساحل في شبرا، لليوم الثاني على التوالي، قبل مواعيد الاقتراع حرصًا منهم على الإدلاء بصوتها، والمشاركة في العُرس الانتخابي.

وأكد عدد من المواطنين، من أمام مدرسة فاطمة النبوية الابتدائية، لـ«الوطن»، أنّ نزولهم للانتخاب يأتي من إدراكهم بأهمية الصوت الانتخابي في رسم مستقبل الوطن وتحسين مستوى حياة أبنائهم وأحفادهم.

وأضاف عدد من السيدات أنّهن حرصن على تفريغ أنفسهن في اليوم الثاني للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، إيمانًا منهن بأنّه واجب دستوري ينبغي على كل مواطن محب لبلده القيام به.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى لمدة 3 أيام، فمن المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري، وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُعلن نتيجتها يوم 18 من نفس الشهر.