بدء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في لجان المقطم بثاني أيام التصويت

قال هاني النحاس، مراسل قناة «صدي البلد»، من محافظة القاهرة، إنّه موجود منذ الصباح الباكر بمنطقة المقطم وتحديدًا أمام لجنة «جابر الصباح»، مشيرة إلى أنّها الكتلة تصويتية هي الأكبر بين المحافظات المصرية، وبها أكثر من 8 ملايين صوت.

وأضاف مراسل قناة «صدي البلد»، أنّ هناك 961 لجنة انتخابية فرعية في محافظة القاهرة، وبدأ الناخبون يتوافدون عليها للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنّ غالبيتهم من السيدات، إضافة إلى وصول المستشارين إلى اللجان.