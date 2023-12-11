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انتخابات المصريين بالداخل

بدء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في لجان المقطم بثاني أيام التصويت

كتب:

منتصر سليمان
09:07 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
هانى النحاس مراسل قناة «صدي البلد»

هانى النحاس مراسل قناة «صدي البلد»

قال هاني النحاس، مراسل قناة «صدي البلد»، من محافظة القاهرة، إنّه موجود منذ الصباح الباكر بمنطقة المقطم وتحديدًا أمام لجنة «جابر الصباح»، مشيرة إلى أنّها الكتلة تصويتية هي الأكبر بين المحافظات المصرية، وبها أكثر من 8 ملايين صوت.

وأضاف مراسل قناة «صدي البلد»، أنّ هناك 961 لجنة انتخابية فرعية في محافظة القاهرة، وبدأ الناخبون يتوافدون عليها للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنّ غالبيتهم من السيدات، إضافة إلى وصول المستشارين إلى اللجان.

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