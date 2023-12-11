وكيل «شباب القليوبية»: مشهد الإقبال في الانتخابات يؤكد نجاح بناء الوعي 

شارك الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال الإدلاء بصوته في اليوم الثاني للانتخابات بمقر اللجنة الانتخابية، بمدرسة دندنا الإعدادية في مركز طوخ.

مشاركة أعضاء مراكز الشباب

وأعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن سعادته بالمشاركة الشبابية المتميزة التي تشهدها الانتخابات الرئاسية، من خلال مشاركة أعضاء مراكز الشباب والمشروعات القومية التي تنفذها الوزارة وشعب البرلمان والتطوع والكشافة والجوالة والمشاركة الفعالة من الكيانات الشبابية، سواء من الإدلاء بأصواتهم ودورهم في تنظيم ومساعدة الناخبين أمام مقر اللجان الانتخابية.

وأكد «الصبروط» أن وزارة الشباب والرياضة ساهمت بشكل كبير جدا في بناء وعي الشباب المصري في شتى المجالات، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالعمل على تكثيف البرامج والأنشطة التي من شأنها رفع الوعي لدى الشباب، وحثهم على المشاركة السياسية الفاعلة وتفعيل حقوقهم ومكتسباتهم الدستورية.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى عقد المديرية العديد من الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية، قبل الماراثون الانتخابي، بهدف مناقشة أدوار الشباب في الانتخابات، بالإضافة لتنفيذ العديد من الندوات التثقيفية والتعريفية بأدوات العملية الانتخابية، لحث المواطنين والشباب على المشاركة.

جدير بالذكر، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمود الصبروط، وكيل الوزارة، وعضوية وكيلي المديرية للشباب والرياضة ومديري الإدارات المركزية بالمديرية، وربطها بـ8 غرف عمليات فرعية على مستوى المحافظة.

وتجري الانتخابات داخل محافظة القليوبية بواقع 365 مقرا انتخابيا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.