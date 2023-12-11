ظهور كثيف للمرأة في لجنة جمال عبدالناصر الانتخابية بالعجوزة (صور)

ظهرت المرأة في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكثافة أمام لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالعجوزة، واصطف عدد كبير من النساء بينهن قطاع كبير من الفتيات للتصويت في الاننتخابات الرئاسية 2024.

وقالت سميرة محمود، إنها حرصت على الحضور لأنها تعرف ضرورة وقيمة المشاركة الفاعلة في الانتخابات، لأننا نظهر صورة مصر أمام المجتمع كله حتى يرى العالم تلك الانتخابات.

وأضافت رؤى علي 35 سنة أنها حضرت بصحبة شقيقتها الصغرى للمشاركة في الانتخابات، فهي تشارك منذ ثورة يناير وتعرف الدور المهم والإيجابي بضرورة المشاركة.

ويجرى بدء التصويت على انتخابات الرئاسة المصرية 2024 يوم الأحد 10 والأثنين 11 والثلاثاء 12 من شهر ديسمبر انتخابات الرئاسية 2024 الجاري، لمدة 3 أيام، وحددت اللجنة يوم الأربعاء 13 ديسمبر يومياً للتهاء من عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن كافة المسائل المتعلقة بتصويت الناخبين.

كما سبق فترة الدعاية الانتخابية إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة على انتخابات الرئاسة قائمة نهائية بأسماء المرشحين لسباق انتخابات الرئاسة ورموزهم الانتخابية، وفي تلك القائمة جرى تخصيص اللجنة لرمز «النجمة» للمرشح الرئاسي عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، واختيار رمز «الشمس» للمرشح محمد فريد سعد زهران، وخصُص رمز «النخلة» للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز «السلم» للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر، وفقا البيان الرسمي الصادر عن الهيئة.