بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 في بني سويف

انتظمت اللجان الانتخابية في محافظة بني سويف، في بدء التصويت لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، وسط توافد للمواطنين على التصويت.

محافظ بني سويف يتابع فتح اللجان الانتخابية لليوم الثاني

من جانبه، تابع الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بني سويف، من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة المتصل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بدء فتح اللجان في ثاني أيام انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والتي كانت قد بدأت أمس الأحد داخل لجان ومقار الاقتراع بالمحافظة بني سويف، والتي تشمل 497 لجنة فرعية داخل 450 مقراً انتخابيًا، بجانب 4 لجان للمغتربين.

استمرار توافر التيسيرات اللازمة

وأكد محافظ بني سويف على الاتصال المستمر بين المركز السيطرة و الغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات قد تتسبب في تأخر فتح بعض اللجان، واستمرار توافر التيسيرات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع على غرار اليوم الأول وحتى انتهاء أيام التصويت غداً الثلاثاء، التأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ ،وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول، ورصد الوضع بمحيط أماكن اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.