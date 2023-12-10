«الوزراء ورئيسهم»: «الناخبين نازلين بحماس ووعي»

تقدم وزراء الحكومة ورئيسهم طوابير التصويت فى أول أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، اليوم، حيث حرصوا على الوقوف أمام اللجان مع الساعات الأولى من اليوم، مناشدين المواطنين ضرورة الإدلاء بأصواتهم، والذى يعد واجباً وطنياً.

«الداخلية»: أجهزة الأمن في حالة استنفار لتأمين الناخبين

وأدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بصوته أمام لجنة رقم 18 للوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأدلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بصوته بمقر لجنته الانتخابية، مؤكداً أن كل أجهزة وزارة الداخلية فى حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين، وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية، بالشكل الذى يليق بالدولة، وإتاحة الفرصة أمام كل المواطنين للإدلاء بأصواتهم لممارسة حقهم الدستورى فى مناخ آمن، موضحاً أن كل المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمنى، وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم.

«الخارجية»: المشاركة واجب وحق لكل مصري

فيما قال سامح شكرى، وزير الخارجية، عقب الإدلاء بصوته بمدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة، إن الانتخابات الرئاسية الحالية يتم إجراؤها فى توقيت حسّاس وحرج عالمياً، الأمر الذى يحتّم على كل المواطنين ضرورة التكاتف والإدلاء بأصواتهم لإظهار صورة مصر الحقيقية أمام دول العالم.

«العدل»: «نراهن على وعي الشعب.. ونثق في اختياره»

وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الانتخابات استحقاق دستورى وواجب وحق لكل مصرى، مضيفاً: «القاضى موجود لغاية آخر مواطن أمامه حتى يدلى بصوته، طول ما فيه مواطن داخل اللجنة، فإن القاضى ملتزم بأن ينتهى المواطن من الإدلاء بصوته، وبعد ذلك يقوم بإغلاق اللجنة».

وتابع «مروان»: «إحنا بنراهن على وعى الشعب المصرى، وإنه هيختار من يستطيع أن يقود البلد خلال الفترة المقبلة بكل تحدياتها وطموحاتها، ونثق فى اختياره، واللى الشعب يختاره كلنا هنكون وراه، كتلة صلبة واحدة فى مواجهة أى تحدى».

وشدّد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على أهمية التصويت، موضحاً أن المشاركة واجب على كل مواطن تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ودوره فى سبيل رفعته واستقراره.

وقالت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن العملية الانتخابية الحالية تعد أحد أهم الانتخابات التى تمر على مصر فى تاريخها الحديث، مطالبة المواطنين بضرورة الإدلاء بأصواتهم، موضحة أننا فى أهم خطوات بناء الوطن ورسم مستقبله لست سنوات قادمة، ووسيلة لتحقيق التنمية والتقدّم وبناء مستقبل للأجيال القادمة يفخر به أبناؤنا وأحفادنا.

«الأوقاف»: «الناس نازلين لعقيدة وطنية»

وأكد د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضرورة المشاركة، قائلاً: «الناس نازلة بوعى وانتماء وولاء، ولا يمكن لأى فوضى أن تعجزهم، لأنهم نازلين لعقيدة وطنية». وقال د. على المصيلحى، وزير التموين، عقب الإدلاء بصوته بمدرسة الجيزة الثانوية، إنّ قوة مصر الحقيقية فينا، وأمامنا فرصة حقيقية لنستطيع أن نحصل على حقوقنا أمام العالم، ويجب أن نُثبت أنّنا موجودون، ونشارك فى التصويت بالانتخابات، فالمشاركة تساوى الوجود.

«الإسكان»: المشاركة في الانتخاب واجب وطني

وأشاد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتنظيم الجيد للمشهد. فيما دعا د. عاصم الجزار، وزير الإسكان، المصريين إلى ممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى، وتعكس المستوى الثقافى والوعى الحضارى للشعب.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة، عقب الإدلاء بصوته بمدرسة منارة القاهرة بحى مدينة نصر، إنّ النزول والتصويت واجب وطنى وحق دستورى، وعلى الجميع النزول والمشاركة.

وقال د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، الذى حضر للجنته مبكراً، إن المشاركة حق يجب أن يحرص عليه وواجب وطنى يجب القيام به، انطلاقاً من المسئولية.

كما أدلى د. رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، بصوته بمدرسة فاطمة عنان التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، وأدلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بصوته بمقر لجنة «مدرسة سيزا نبراوى» بالقاهرة الجديدة، موجّهاً بمنح العاملين بالوزارة «إجازة نصف يوم» لتمكينهم من التصويت. وأدلى المهندس طارق الملا، وزير البترول، بصوته فى مدرسة أبوالفرج الابتدائية ببولاق أبوالعلا. كما أدلى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بصوته بمقر لجنته الانتخابية فى المدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة الجديدة، مؤكداً أن مشاركته فى عملية التصويت تنبع من واجبه الوطنى.

«الشباب والرياضة» تشيد بحرص المواطنين على الحضور

وأشاد د. أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بحرص المواطنين على المشاركة لدعم واستكمال مسيرة التقدّم والتنمية. وقال حسن شحاتة، وزير العمل، إن المشاركة السياسية حق للجميع، ولازم ننزل ونشارك ونقول رأينا ونختار مستقبل بلدنا. وأدلت نيفين القباج، وزيرة التضامن، بصوتها فى مدرسة بدر بحى الدقى، داعية جموع الشعب إلى التوجه لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم.

كما أكدت د. نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، عقب الإدلاء بصوتها بمقر لجنتها بمدرسة أبوبكر الصديق التجريبية بالشيخ زايد، كثافة الإقبال، ومن كل الفئات العمرية، منذ الساعة الأولى لبدء الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية. وأوضح الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، تخصيص لجنتين انتخابيتين إحداهما أمام مبنى الركاب رقم 3، والثانية أمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، وجرى تزويدهما بالاحتياجات اللازمة لاستقبال الناخبين للتصويت من العاملين والمسافرين.

وقال د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه لمس لدى الناخبين حماساً كبيراً للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابى، مشيراً إلى أهمية المشاركة الإيجابية، داعياً جموع المصريين للاصطفاف حول الوطن وممارسة حقهم الدستورى والمشاركة بفاعلية وإيجابية فى تشكيل مستقبل الوطن.

وأدلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، وزوجته، بصوتيهما فى اللجنة الفرعية رقم 10، بمدرسة الحى الأول للتعليم الأساسى بمدينة السادس من أكتوبر.