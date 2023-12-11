السيدات يسيطرن على المشهد في ثاني أيام الانتخابات بالعباسية (صور)

بصورة تضاهي المشهد الانتخابي الاستثنائي لليوم الأول لانتخابات الرئاسة 2024، بدأ الناخبين في التوافد على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

مشهد التكدس والكثافة لم يختلف كثيرًا عن سابقة، إذ ظهر العنصر النسائي بقوة في الساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية، إلى جانب ظهور قوي للعنصر الشبابي المشارك في عملية الانتخابات الرئاسية 2024.

تنظيم عملية الدخول إلى اللجان تسير بشكل جيد، إذ يحرص عدد من الشباب المتطوع على مساعدة كبار السن وغير القادرين وذوي الهمم على الوصول إلى لجانهم بسهولة.

وتشهد منطقة العباسية توافدا كبيرا على لجان الانتخابات الرئاسية 2024، وسط وجود إجراءات احترازية خوفا من التكدس في ظل انتشار الأوبئة بشكل كبير في السنوات الماضية.