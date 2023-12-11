إقبال من العائلات بالعاصمة الإدارية على لجان التصويت في اليوم الثاني (صور)

مع بداية انطلاق فعاليات اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، حرص عدد كبير من الأسر المقيمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي تمثل أول انتخابات لهم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحرصت الأسر المقيمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على المشاركة الإيجابية وتشجيع أولادهم على التصويت والمشاركة، باللجنة رقم 18 ومقرها جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة على التواجد بين جموع الناخبين، خاصة الأسر المقيمة بالعاصمة الإدارية الجديدة للاطمئنان على سلامة الخدمات المقدمة لهم بشكل عام، والخدمات الخاصة بتجهيز اللجان الانتخابية.

وفي منطقة المهندسين، شهدت اللجان الانتخابية توافدا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وشهد محيط لجنة مدرسة الأوقاف الثانوية إقبالًا من المواطنين من مختلف فئات المجتمع، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.