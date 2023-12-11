حضور نسائي لافت في لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية بالجيزة

شهدت لجان فيصل والهرم بمحافظة الجيزة حضورا نسائيا لافتا في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة المصرية، وذلك عقب فتح اللجان أبوابها للتصويت لاختيار مرشح من بين أربع متنافسين على الانتخابات التي تجري على مدار ثلاثة أيام وتنتهي غدا الثلاثاء.

وتزاحمت السيدات في مدرسة محمود عمر النموذجية في منطقة نادي الرماية بالهرم، بصحبة أطفالهن والإعلام المصرية في أجواء احتفالية، وعلى أصوات الأنغام الوطنية.

ورصدت «الوطن» توافد المواطنين منذ الدقائق الأولى لبدء عملية الاقتراع، وسط حالة من الانتظام والتواجد الأمني أمام لجان ومقار الانتخابات الرئاسية، منها مدرسة الشهيد مدحت شتا وام المؤمنين وعثمان ابن عفان وأبو الهول في شارع الهرم.