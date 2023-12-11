«صفاء» مواطنة تشارك مع أسرتها في التصويت بلجان المغتربين بالعباسية: مش أول مرة

تسهيلات بالجملة يشهدها اليوم الثاني على التوالي للانتخابات الرئاسية، للمغتربين من جميع المحافظات خارج القاهرة، ما ظهر جليًا في لجان منطقة العباسية الانتخابية، التي شهدت تنظيمًا استثنائيًا منذ الدقيقة الأولى لانطلاق العملية الانتخابية 2024.

حرص المقيمون على تنظيم العملية الانتخابية في العباسية، على منح المغتربين من محافظات أخرى لجان خاصة منعًا للتكدس وتعطيل مصالحهم، ما جعل العملية الانتخابية بالنسبة لهم بشكل يسير.

الانتخابات الرئاسية 2024

«مش أول مرة ولا آخر مرة».. تقول «صفاء» لـ«الوطن»، أنَّها تشارك في كل العمليات الانتخابية رغم صغر سنها باعتبارها في بداية الأربعينات، لكنها حرصت وعائلتها على التواجد في جميع الاستحقاقات الانتخابية كافة منذ صغرها، لدعم بلدها واستخدام حقها في الإدلاء بصوتها واختيار الأنسب من وجهة نظرها.

وكالت «صفاء» بالمديح على التنظيم والسهولة في عملية التصويت والتسهيلات التي وجدتها من المنظمين في الانتخابات الرئاسية 2024، في إشارة إلى أنَّ ذلك عزز رغبتها في المشاركة الدائمة بجميع الأحداث الوطنية، مختتمة حديثها قائلة: «صوتنا أمانة».