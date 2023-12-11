رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالدقي.. والشباب في الصدارة

كتب:

ضحى محمد
10:50 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة 2024

استمرار إقبال المواطنين على لجنة الهيئة العامة للمشروعات في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، إذ تواصل الهيئة العامة بمنطقة الدقي، استقبال الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

انتخابات الرئاسة 2024

وتوافد العديد من المواطنين أمام المقر الانتخابي منذ الساعة التاسعة صباحًا، تزامنًا مع بدء فتح اللجان للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024.

إقبال المواطنين للتصويت

ويشهد المقر الانتخابي إقبالا ملحوظا من المواطنين للإداء بأصواتهم، وسط تكثيف أمني شديد، وكان أغلب الحضور اليوم من الشباب.

اقرأ المزيد:

أسقف كنائس غرب الإسكندرية يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024 (صور)

بدء التصويت في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بسوهاج.. 675 لجنة فرعية

أستاذ علوم سياسية: انتخابات الرئاسة 2024 مشهد ديمقراطي بامتياز

طلاب جامعة بنها يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024

نائب محافظ القاهرة يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024

رئيس هيئة قضايا الدولة يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.