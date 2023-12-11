توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالدقي.. والشباب في الصدارة

استمرار إقبال المواطنين على لجنة الهيئة العامة للمشروعات في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، إذ تواصل الهيئة العامة بمنطقة الدقي، استقبال الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

انتخابات الرئاسة 2024

وتوافد العديد من المواطنين أمام المقر الانتخابي منذ الساعة التاسعة صباحًا، تزامنًا مع بدء فتح اللجان للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024.

إقبال المواطنين للتصويت

ويشهد المقر الانتخابي إقبالا ملحوظا من المواطنين للإداء بأصواتهم، وسط تكثيف أمني شديد، وكان أغلب الحضور اليوم من الشباب.