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انتخابات المصريين بالداخل

وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في مدرسة مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة

كتب:

محمد عبدالعزيز ومحمد أيمن سالم
10:58 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

أدلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة.

والتقطت وزيرة التخطيط مع المواطنين العديد من الصور الفوتوجرافية بعد الإدلاء بصوتها في الانتخابات، وأكّدت أنَّ صوت المواطن المصري أمانة ويجب أن يكون حريصًا عليه وأن الشعب المصري مدرك أن صوته أمانه لاستكمال المسيرة.

وأضافت هالة السعيد أنَّ العدد أمس الكبير يؤكّد أن الشعب المصري يمتلك الوعي ومر بظروف متعددة زادت من وعيه، فالانتخابات ملحمة يشارك فيها كل الشعب ونجاحها مرهون بوجود الشعب.

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بقلم محمد عبدالعزيز ومحمد أيمن سالم