وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في مدرسة مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة

أدلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة.

والتقطت وزيرة التخطيط مع المواطنين العديد من الصور الفوتوجرافية بعد الإدلاء بصوتها في الانتخابات، وأكّدت أنَّ صوت المواطن المصري أمانة ويجب أن يكون حريصًا عليه وأن الشعب المصري مدرك أن صوته أمانه لاستكمال المسيرة.

وأضافت هالة السعيد أنَّ العدد أمس الكبير يؤكّد أن الشعب المصري يمتلك الوعي ومر بظروف متعددة زادت من وعيه، فالانتخابات ملحمة يشارك فيها كل الشعب ونجاحها مرهون بوجود الشعب.