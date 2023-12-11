برلمانية: المصريون لبوا نداء الوطن وتدفقوا على لجان انتخابات الرئاسة

شهدت مدينة بنها في محافظة القليوبية مسيرة حاشدة شارك فيها شباب التحالف الوطني والأحزاب وحزب حماة الوطن، لدعوة المواطنين للنزول والتصويت في انتخابات الرئاسة 2024 في ثاني أيام التصويت.

وأكد المشاركون في المسيرة، أن المصريين سطروا تاريخا جديدا في المشاركة السياسية، وأن الحشود أمام اللجان رصاصة في قلب أعداء الوطن وفخر أمام العالم.

حساسية المرحلة

وأوضحت الدكتورة راندا مصطفي عضو مجلس الشيوخ، وأمين المرأة المركزي بحزب حماة الوطن، أن المصريين لبوا نداء الوطن وتدفقوا على لجان الانتخابات الرئاسية علي مدار يومي الانتخابات في رسالة قوية بأهمية وحساسية المرحلة

الوطن في حاجة ماسة لكل مواطن

وقال الدكتور أحمد يوسف امين حزب حماة الوطن بالقليوبية خلال المسيرة أن الوطن في حاجة ماسة لكل مواطن يعي جيدا قيمة صوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن قيمة المشاركة الآن تعلو ولا يعلو صوتا عليها.

وأضاف، أن قيمة الانتخابات الرئاسية وضرورة المشاركة فيها بمثابة دعم القرار المصري لحماية أمنه وأمانه ودولته، والتأكيد للمجتمع الدولي أن الشعب المصري علي قلب رجل واحد، وأن المشاركة الإيجابية تنبع من الوعي الكامل والوقوف علي المخططات التي تحاك لمصر والتصدي لها.