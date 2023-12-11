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انتخابات المصريين بالداخل

محافظ الجيزة يتفقد لجان أبو النمرس والحوامدية والبدرشين بعد قليل

كتب:

سلامة عامر
08:25 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
محافظ الجيزة خلال متابعة سير العملية الانتخابية

محافظ الجيزة خلال متابعة سير العملية الانتخابية

يجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعد قليل، جولة تفقدية على لجان الانتخابات بأحياء ومراكز ومدن المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024

لجان مركز أبوالنمرس

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان، أنّ جولة المحافظة تبدأ في التاسعة صباح اليوم بالتزامن مع فتح لجان التصويت بالمرور على لجان مركز أبوالنمرس طريق (مصر - أسيوط - 6 أكتوبر» بلجان مدرسة أبوالنمرس المشتركة ومدرسة الشهيد شعبان ربيع ومدرسة المنوات.

متابعة العملية الانتخابية بمدينة الحوامدية

وتتابع محافظة الجيزة، العملية الانتخابية بمدينة الحوامدية بلجان مدرسة أم حنان ومدرسة الحوامدية الثانوية للبنات ومدرسة شركة السكر.

متابعة العملية الانتخابية بمركز البدرشين

وكشفت المحافظة عن انتهاء الجولة بمتابعة العملية الانتخابية بمركز البدرشين بلجان مدرسة مصطفى أبو زيد ومدرسة أحمد عرابي ومدرسة عاطف الإسلامبولي.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.