محافظ الجيزة يتابع سير الانتخابات في لجان العمرانية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، لجان الانتخابات الرئاسية فور انطلاق عملية الاقتراع بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة، لمتابعة توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة سير الانتخابات الرئاسية منذ انطلاقها وحتى الانتهاء منها.

متابعة انتظام إدلاء المواطنين بأصواتهم

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أن المحافظ قام خلال جولته بتفقد اللجان ومتابعة انتظام إدلاء المواطنين بأصواتهم وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين.

وتفقد المحافظ مقار اللجان الانتخابية بمدارس عثمان بن عفان الابتدائية وأبو الهول القومية المشتركة والجيزة الثانوية بنات والأورمان الثانوية للبنات وقومية العجوزة والسعيدية الثانوية وهشام شتا للتعليم الأساسي.

متابعة سير العملية الانتخابية

ووجه محافظ الجيزة بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء لتوفير كافة احتياجات اللجان اللوجستية وتذليل جميع العقبات، ومتابعة سير العملية الانتخابية من خلال غرف العمليات والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.