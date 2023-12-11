إقبال من السيدات على لجنة العاصمة الإدارية للتصويت في الانتخابات

حرص عدد كبير من العاملين بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة المشاركة في العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 خلال يومها الثاني، للإدلاء بأصواتهم بصحبة أصدقاء العمل.

وتصدرت السيدات المشهد في اللجان الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ توافدت الناخبات على اللجان الانتخابية بصحبة أصدقاء العمل والعمر.

وقالت المهندسة مروة حسن، بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، وفرصة للالتقاء بزملاء العمل خلال فترة انتظار دور التصويت، مشيرة إلى أنّ مصر الجديدة سيبنيها الشباب بسواعدهم، والمشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية شرف وواجب وأمانة تستحق الوقوف لساعات أمام أبواب اللجان الانتخابية.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأوضحت منى عبدالسلام، موظفة بجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية فرصة لاصطحاب أصدقاء العمل، والزملاء والجيران، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

التصويت في الانتخابات الرئاسية

وحدد قانون الانتخابات بعض الأفعال التي يجب تجنبها، خلال المشاركة في عمليات التصويت بالانتخابات وهي كالتالي:

1- تهديد رئيس أو أحد أعضاء اللجنة الانتخابية لمنعه من أداء عمله.

2- إهانة رئيس أو أحد أعضاء اللجان الانتخابية خلال تأدية وظيفته.

3- استخدم أي من وسائل الترويع أو التخويف للتأثير على سلامة سير الانتخابات.

4- إدلاء المواطن الذي لا يحق له المشاركة في الانتخابات، مع علمه المسبق بأنه لا يحق له ذلك.