مسلم: مشهد الانتخابات اليوم جاء استكمالا لما قدمه المصريين في الخارج

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن الاهتمام الإعلامي العالمي بالانتخابات الرئاسية 2024، يعبر عن أهمية مصر، قائلا: «مصر الكبيرة والمؤثرة اللي بتتسمع كلمتها».

وأكد مسلم، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مشهد اليوم، استكمال للحالة التي قام بها المصريون في الخارج، حيث كان مشهدا رائعا، خاصة أن كثيرا منهم هاجر منذ فترة كبيرة، ورغم ذلك، فإن خوفهم على البلد كبير، وقطع بعضهم مسافات طويلة جدا للوقوف مع بلدهم في مواجهة التحديات الصعبة.

وأوضح أنّه خلال شهرين من الحرب على قطاع غزة، التقى قادة العالم قيادة الدولة المصرية، لأن الدولة المصرية لا يستطيع أحد إجبارها على شيء، والعالم يريد أن يتابعها، حتى لو لم تكن المنافسة كبيرة، لكنه يريد متابعة رد فعل الشارع.

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أنّ متابعة عدد كبير من المراسلين للانتخابات، يدل على حجم مصر وأهميتها، وأهمية هذه الانتخابات، التي جاءت في ظل تحديات إقليمية صعبة وضخمة، ومزاعم كثيرة حول التهجير التي يمكن أن تؤثر على مشاعر المصريين، حيث تظهر هذه المزاعم دائما، رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نفاها على نحو صريح، وكذلك كل المسؤولين المصريين، لكن مزاعم الإخوان وأبواقها، لا تكف عن ترديد بعض الأكاذيب الإسرائيلية حول هذا الأمر.

وواصل: «حدثت حالتي اصطفاف يجب أن ننحني لهما، ونقف أمامهما كثيرا، الأولى جلسة افتتاح الحوار الوطني التي شاركت فيه كل القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار عدا جماعة الإخوان الإرهابية، وحدث تجاوب في الحوار، فالخلاف لا يفسد للوطن قضية، مثلما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشهد الثاني هو الموقف من قطاع غزة، فقد حدث تطابق رسمي شعبي سياسي بين الجميع في هذه الأزمة، وما قاله الرئيس السيسي، لم يختلف عما طالب الشعب به في مظاهراته، كما أن هذا الموقف، ألقى بظلاله على الانتخابات الرئاسية، حيث أحسّ الناس بأهمية الاستقرار والأمان والتنمية أيضا».