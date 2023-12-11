النائب أيمن محسب: الانتخابات الرئاسية عكست التلاحم بين المصريين

ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ما وصفه بالإقبال الكثيف للمصريين علي لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية. وقال إنّ كثافة المشاركة تعكس الوجه الحضاري للشعب المصري، وإدراكه للتحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وأكد النائب أيمن محسب، أنّ أهم ما يميز هذه الانتخابات حالة التلاحم والترابط التي تجمع الشعب المصري على هدف واحد، وهو المصلحة الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن مهما بلغ الاختلاف في الرؤي الراهنة تتطلب تكاتف الجميع والالتفاف حول المصلحة الوطنية للبلاد، مشددا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن من خلال سرعة إنجاز الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية.

وأوضح النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية تجري وفقًا للمعايير الديمقراطية الدولية، وتحت إشراف قضائي كامل، مؤكدًا أنه منذ بدء إجراءات الترشح للانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

ودعا النائب أيمن محسب، جموع الشعب المصري بمواصلة الملحمة الوطنية التي بدأوها أمس والمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية.