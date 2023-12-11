منح رحلتي عمرة مجانيتين لمسنيّن شاركا في الانتخابات بالوادي الجديد (صورة)

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد منح رحلتي عمرة لاثنين من الناخبين من كبار السن، والبالغ عمر أحدهما 94 عامًا، وذلك لحرصهما على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي رغم ظروفهما المرضي.

محافظ الوادي الجديد يتبرع بعمرة مجانية

وقال محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية بلجان مركز بلاط، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هذه المشاهد واللفتات الإنسانية في الانتخابات لن تتكرر كثيراً وخاصة في ظل الروح الوطنية للناخبين، معرباً عن تقديره لروح الوطنية والمشاركة الإيجابية.

الانتخابات الرئاسية 2024 في الوادي الجديد

كان محافظ الوادي الجديد تابع 9 لجان بلجان مركز بلاط ، في ثاني ايام الانتخابات الرئاسية 2024 باللجان الانتخابية بمركز بلاط (تنيدة - أولاد عبد الله - البشندي - بلاط - ذخيرة - عين عيش - المستقبل - مركز الشباب) ، وذلك في الساعات الأولى من فتح باب اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك للإطمئنان على الأجواء الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وأشاد المحافظ بالتوافد المكثف للناخبين بالتزامن مع الساعات الأولى من اليوم، حيث شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، بما يعكس الوعي والروح الوطنية، مؤكدًا على توفير كافة الخدمات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل أي صعوبات تواجه المواطنين خارج وداخل اللجان.