أستاذ بالأزهر: مقولة «أنا مالي» تُدمر المجتمعات وتُضيع الأوطان

حذر الدكتور أحمد نبوي الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، من مقولة «أنا مالي» للحكم على بعض الأمور السلبية، مشددًا على أنه شعار خطير عند بعض الناس، قد يُؤدى إلى انهيار المجتمعات وضياع الأوطان، مطالبا بعدم العمل بهذا الشعار، حيث يخالف التعاليم الإسلامية.

يجب إلغاء هذا الشعار من حياتنا

وأضاف الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، خلال استضافته على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «الفرد هو أساس المجتمع، لو كل فرد في المجتمع قالها فهذا يسبب ضياع المجتمع والوطن، وهذا الشعار في الحياة لابد من إلغائه من حياتنا، لأنه يُخالف تعاليم الشرع الحنيف».

ضرورة إصلاح الأخطاء

وأوضح: «لو شوفت أي أمر خطأ سواء فى البيت أو العمل وقولت أنا مالي، كل ده هيؤدى إلى فساد ودمار المجتمعات، فهذا لا يجوز شرعا، ما دام تستطيع أن تفعل شيئا ستحاسب أمام الله سبحانه وتعالى على هذه السلبية».