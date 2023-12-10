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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة حلايب: نسبة التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية غير مسبوقة

كتب:

مريم جاد
10:56 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

قال المستشار خالد فتح الباب، رئيس لجنة حلايب بالبحر الأحمر، إنّ العملية الانتخابية تسير بانتظام بداخل اللجنتين الفرعيتين، ويجري الإشراف عليها باستمرار.

أضاف «فتح الباب» في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الانتخابات، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ 4774 ناخبا توافدوا على لجنة حلايب بالبحر الأحمر، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى غلق اللجنة في تمام التاسعة مساء بعد تسجيل نسبة حضور غير مسبوقة.

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بقلم مريم جاد