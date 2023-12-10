رئيس لجنة حلايب: نسبة التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية غير مسبوقة

قال المستشار خالد فتح الباب، رئيس لجنة حلايب بالبحر الأحمر، إنّ العملية الانتخابية تسير بانتظام بداخل اللجنتين الفرعيتين، ويجري الإشراف عليها باستمرار.

أضاف «فتح الباب» في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الانتخابات، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ 4774 ناخبا توافدوا على لجنة حلايب بالبحر الأحمر، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى غلق اللجنة في تمام التاسعة مساء بعد تسجيل نسبة حضور غير مسبوقة.