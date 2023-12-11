محمود مسلم: الشباب وقود المعركة الانتخابية الحالية.. نتاج 10 سنوات من التمكين

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ أعضاء حملة المرشح عبدالفتاح السيسي من الشباب، وهو ما يعكس إيمانه بالشباب، إذ منحهم الفرصة لقيادة حملته الانتخابية، وهذا نتاج عمل 10 سنوات من التمكين، فجميعهم انضموا إلى البرلمان أو الحوار الوطني، لافتًا إلى أنَّ الشباب هم وقود المعركة الانتخابية الحالية ويديرون معظم الحملات الانتخابية ويتصدّرون الشباب بعدما جرى تدريبهم وتمكّينهم في السنوات الأخيرة.

وأضاف مسلم، في حواره مع الإعلامية إيمان عزالدين، عبر قناة «cbc»، أنّ الحوار الوطني أحدث نقلة سياسية كبيرة في مصر، فقد شاركت فيه كل أطياف المعارضة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار دون مغالبة، ووافق الرئيس السيسي على تنفيذ توصياته.

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أنّ الرئيس السيسي قال إنَّ الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وهناك تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تضم شباب من الأحزاب من كل التيارات، مشيرًا إلى أنَّ هناك بعض الاختلافات السياسية بينهم، لكنها على أرضية وطنية ويبحثون دائما عما يجب أن يتفقوا عليه.

وأشاد «مسلم» بالمرشح الرئاسي فريد زهران، إذ أصر على خوض غمار المنافسات الانتخابية رغم علمه بصعوبة الانتخابات، إلا أنَّه يريد تحقيق بعض المكاسب السياسية: «هي دي المعارضة، مش نقول هنقاطع، وكل الناس اللي جربوا المقاطعة والعزوف مجبتش نتائج معاهم».